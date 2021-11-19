الطقس غدًا.. تفاصيل حالة الجو ودرجات حرارة السبت

كتب– أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدٍ السبت لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار، مائل للبرودة على كافة الأنحاء ليلًا.

وأضافت الأرصاد، في بيان لها، أن هناك فرص لسقوط أطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون مصحوبة بحبات برد، ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

فرص لسقوط أمطار

وأوضحت الأرصاد، أن هناك فرص سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من الوجه البحري وشرق البلاد على فترات متقطعة.

كما توقعت هيئة الأرصاد، أن هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت:

القاهرة: العظمى 22 – الصغرى 15

الإسكندرية: العظمى 20 – الصغرىى 16

دمياط: العظمى 20 – الصغرى 16

الزاقزيق: العظمى 22 – الصغرى 16

شرم الشيخ: العظمى 25 – الصغرى 18

سوهاج: العظمى 24 – الصغرى 14

أسوان: العظمى 26 – الصغرى 16

اقرأ أيضًا..

- ​حالة الطقس.. انخفاض محسوس في درجات الحرارة بهذه المناطق