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لا يزال مغتصبًا من الأحباش.. "أقباط القدس" تكشف حقيقة قرار إعادة دير السلطان للكنيسة المصرية

09:19 م الجمعة 19 نوفمبر 2021
لا يزال مغتصبًا من الأحباش.. "أقباط القدس" تكشف حقيقة قرار إعادة دير السلطان للكنيسة المصرية

كتب- مينا غالي:

نفت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقدس ما تداول في الأيام الأخيرة عن موضوع قرار المحكمة بإعادة دير السلطان للكنيسة القبطية ورفع العلم المصري على الدير.

وأوضح الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، أن هناك قرارًا سابقًا للمحكمة الإسرائيلية مفاده تسليم الدير للكنيسة القبطية وذلك عام 1971، لكن الجهات التنفيذية لم تنفذ هذا القرار لدواعي أمنية على حد زعمهم، ولذا فإن الدير مازال مغتصبًا من الأحباش ولا جديد في الأمر.

وأضاف الأنبا أنطونيوس في بيان له اليوم: "أما فيما يتعلق بالصورة المنتشرة، فتم التقاطها أمام السفارة المصرية في تل أبيب أثناء الانتخابات الرئاسية منذ ثلاث سنوات".

واختتم الأنبا أنطونيوس بيانه قائلاً: "لذا نرجو من جميع مسؤولي صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات تحري الدقة في مثل هذه الأخبار وعدم تداولها إلا بعد مراجعة الموقع الرسمي لبطريركية الكرسي الأورشليمي والصفحة الرسمية للبطريركية".

الأقباط الأرثوذكس الكنيسة المصرية أقباط القدس

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