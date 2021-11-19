"الرعاية الصحية" تشارك في منتدى (ميديكا) بألمانيا

كتب - أحمد جمعة:

شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فعاليات المنتدى العالمي للطب (ميديكا _ MEDICA)، المنتدى والمعرض الأكبر والأهم في العالم في مجال الرعاية الصحية منذ أربعين عامًا، والمنعقد دورته الحالية لهذا العام 2021 في مدينة دوسلدورف بألمانيا.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه يشارك بالمنتدى شركات في أكثر من 66 دولة عربية وعالمية عارضة لأحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية في المجال الطبي، إضافة إلى أنه يشارك بالمنتدى عدد من خبراء الصحة الدوليين، وأكثر من 120 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، بما يعزز النقاش حول الموضوعات والقضايا الصحية المختلفة، ويتيح تبادل الرؤى والأفكار بين جميع المشاركين المتخصصين في المجالات الطبية، للتعاون معًا في استمرار تطوير قطاع الخدمات والرعاية الصحية، وتحقيق أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية، ومطابقتها لأحدث المعايير الدولية.

وأضافت الهيئة، أن المنتدى العالمي للطب، يشمل الإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، من خلال استعراض أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المستخدمة في عالم الرعاية الصحية بالمنتدى، إضافة إلى عرض أحدث التقنيات التشخيصية في مجال المعامل والأشعة، وتقنيات التأهيل الطبيعي وجراحات العظام، والتحول الرقمي والاتصال عن بُعد في المجالات الطبية، وكذلك أحدث تقنيات معالجة النفايات الطبية، وأحدث تقنيات مكافحة العدوى، وتكنولوجيا الروبوتات في المجال الطبي، إلى جانب أنه يتضمن عقد ورش عمل ومحاضرات تثقيفية للاستفادة من أحدث ما توصلت إليه خدمات التكنولوجيا الحديثة في مجال الخدمات الصحية والطبية في العالم.



وتابعت: أنه قام ممثلو هيئة الرعاية الصحية بالمنتدى، نيابًة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وهما الدكتور عمرو عبدالنبي، مستشار المدير التنفيذي للهيئة لشئون الإمداد، الدكتور مصطفى حافظ، مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والسياسات بالهيئة والمنسق العام لمشروع التأمين الصحي الشامل للشئون الفنية والتشغيل، بعقد اجتماعات مع كبرى الشركات العالمية في مجالات الروبوتات الذكية وأحدث تقنيات التحول الرقمي والاتصال عن بُعد للخدمات الصحية، وأحدث تقنيات مكافحة العدوى التي تعزز جودة الخدمة الصحية وسلامة وأمان المريض والفريق الطبي، وكذا معالجة النفايات الطبية الخطرة بأحدث التكنولوجيا العالمية، بهدف تناقل الخبرات والابتكارات الجديدة في مجالات الرعاية الصحية، وكذلك التصنيعية لأحدث الأجهزة الطبية التي تتمتع بالتكنولوجيا العالية، واستمرار تطوير الخدمات والرعاية الصحية المقدمة بمنشآتها الطبية في محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية أحد الركائز الأساسية لتطوير الرعاية الصحية في مصر وتحسين جودة الخدمات الطبية للمصريين وتوفير حياة كريمة لهم، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، مستقبل صحة المصريين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم، لافتًا إلى أن الصحة هي أحد الجوانب الأساسية لتحقيق الرخاء والنمو الاقتصادي بما لها من عظيم الأثر على الجوانب التنموية الأخرى بالدول.

وأضاف السبكي، أنه ساهم تبني هيئة الرعاية الصحية التكنولوجيا والحلول الرقمية للخدمات الصحية في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة وتيسير حصول المواطنين عليها في إطار من العدالة والنزاهة والشفافية، معربًا عن فخره بتقديم الهيئة العامة للرعاية الصحية الكثير من الخدمة الطبية المتقدمة والمتطورة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، باستخدام أحدث التقنيات العلاجية ومطابقتها لأعلى معايير الجودة العالمية.

وتابع الدكتور أحمد السبكي: أن مشاركة هيئة الرعاية الصحية في المؤتمرات والمنتديات والمعارض الطبية والعلمية الدولية يأتي في إطار دعمها لكافة الفاعليات التي تهتم بالشأن الصحي ودعم منظومة الخدمات الطبية والعلاجية، بما يسهم في تحقيق رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، من خلال تبادل وتناقل المعرفة والخبرات الدولية والاستفادة القصوى من تجارب الآخرين، والإطلاع على كل ما هو جديد والابتكارات في عالم الرعاية الصحية.

ولفت السبكي، إلى أن هذه المنتديات والمؤتمرات الطبية الدولية تساعد على نسج العلاقات بين كافة الأطراف المشاركة بالمؤتمر سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو الأهلي، وتفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين هذه الأطراف، والوصول لطرق مبتكرة ترتقي بالقطاع الصحي في جميع أنحاء العالم، والذي يسهم في خلق فرص لهيئة الرعاية الصحية لزيادة قدرتها التنافسية على المستوى الدولي، وتعزيز مكانة مصر عالميًا.

وأشار ممثلو هيئة الرعاية الصحية، الدكتور عمرو عبدالنبي والدكتور مصطفى حافظ، أن مشاركتهم في المنتدى العالمي للطب (ميديكا)، تأتي نيابًة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والذي وجه بضرورة المشاركة في كبرى المؤتمرات الطبية الدولية للتعرف على التطورات والابتكارات الجديدة في مجال الرعاية الصحية، مؤكدين أنه تم التعرف خلال المنتدى على أبرز التجارب العالمية والتقنيات الحديثة في مجال الطب والخدمات والرعاية الصحية، واستخدامات الروبوتات الذكية في العمليات الجراحية، بهدف تناقل الخبرات في مجال التكنولوجيا والحلول الرقمية للخدمات الصحية، بما يتماشى مع تطلعات هيئة الرعاية الصحية لتعزيز مسيرة القطاع الصحي وتحقيق التنافسية العالمية في هذا القطاع الحيوي والمهم للوصول إلى مستقبل صحة أفضل خلال الأعوام القادمة.