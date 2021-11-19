​حالة الطقس.. انخفاض محسوس في درجات الحرارة بهذه المناطق

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، التي من المتوقع أن تبدأ السبت، سيصاحبها انخفاضًا محسوسًا في درجة الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن تلك الحالة تعني ازدياد الإحساس بالانخفاض في الحرارة خلال ساعات الليل، وفي الصباح الباكر ليسود طقس مائل للبرودة ليلًا.

ونصحت الهيئة، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية، خاصة في ساعات الليل وفي الصباح الباكر.

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