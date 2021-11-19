الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض"رمسيس وذهب الفراعنة" في هيوستن (صور)

(مصراوي):

نشر الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أحدث صور لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، وعلق عليها قائلًا: "ترقبوا افتتاح معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية في ٢٠ نوفمبر".

يشار إلى أن المعرض يستمر في هيوستن لمدة ٦ أشهر ثم ينتقل بعد ذلك للعرض بسان فرانسيسكو لمدة ٦ أشهر آخرين.

ويتضمن بروتوكول المعرض كافة البنود الخاصة بتأمين القطع الأثرية وفقا للوائح إقامة المعارض الأثرية الخارجية المؤقتة.

وقام الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار، في أغسطس الماضي بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتفقد القاعة المقرر إقامة المعرض بها في هيوستن والتي تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف متر مربع، وذلك لمتابعة كافة التجهيزات المتعلقة بإقامة المعرض ومنها فتارين العرض واللوحات التعريفية والإرشادية والإجراءات التأمينية والاحترازية المطبقة.

يضم المعرض ١٨١ قطعة أثرية، تبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة وخاصة في عصور الدولة الوسطى والحديثة وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل والحلي وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، وتماثيل لبعض المعبودات على هيئة طيور وحيوانات، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.