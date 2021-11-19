مصطفى الفقي: مكتبة الإسكندرية تعتز بالزيارة التاريخية للأمير تشارلز

(أ ش أ):

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة تعتز بالزيارة التاريخية للأمير تشارلز أمير ويلز، وقرينته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول، وتفقد المتاحف والمراكز الثقافية والفنية المتنوعة، باعتبارها أقدم مكتبة في العالم.

وأضاف الفقي- في تصريح، اليوم: أن "الأمير تشارلز" له مكانه خاصة في قلوب المصريين والمسلمين بسبب إنصافه الواضح للدين الإسلامي، وذلك في محاضرته المعروفة سواءً في جامعة أكسفورد أو في الأزهر الشريف منذ سنوات.

وتابع: "كان لي شرف استقباله عندما كنت مديراً للجامعة البريطانية يوم افتتاحها".

واستقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم، الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته كاميلا دوقة كورنوول، في إطار زيارتهما لجمهورية مصر العربية يومي 18 و19 نوفمبر 2021.

وتفقد الأمير تشارلز ودوقة كورنوال بمصاحبة الدكتور مصطفى الفقي قاعة الاطلاع الرئيسية بمكتبة الإسكندرية، ومتحف الآثار، كما قاما بجولة داخل متحف المخطوطات، حيث تعرفا على المخطوطات والكتب النادرة التي يحويها المتحف.

وزارت دوقة كورنوول مكتبة الطفل بمكتبة الإسكندرية، حيث قامت بمقابلة مجموعة من الأطفال وشاركتهم قراءة القصص، كما قابلت عددًا من الكتاب وعقدوا نقاشًا حول التراث الأدبي لمدينة الإسكندرية، وثقافة القراءة.

وقام الأمير تشارلز ودوقة كورنوول بتوقيع سجل كبار الزوار الخاص بمكتبة الإسكندرية، وأهدى "الفقي" للأمير مجموعة كتب من إصدارات المكتبة.

وفي ختام الزيارة قابل الأمير تشارلز الجمهور بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية، وقام بالتقاط الصور التذكارية معهم.