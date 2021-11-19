ضبط أسلحة بيضاء وصواعق وعملات أثرية مع 3 ركاب في المطار

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبين أحدهما مصري والثاني أجنبي من أصل مصري بحيازتهما صواعق كهربائية وأسلحة بيضاء، وراكب آخر بحيازته عملات ذهبية، أثناء وصولهما من آمستردام، وضبط راكب اخر فور وصوله من بيروت أخفى عملات أثرية معه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام، استوقف عبدالرحمن الصياد مأمور الجمرك راكبين حاولا الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبهما على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة إبراهيم طه مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون أسلحة بيضاء داخل حقائب الراكبين، قام أحمد أبو بكر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، بتكليف محمد نسيم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبين يدويًا، وتم ضبط 9 صواعق كهربائية، و3 خناجر ذات نصل، و 2 مطواة بحيازة الراكب الأول، وصاعق كهربائي بحيازة الثاني، محظور حيازتها، وأفاد المقدم محمد شاهين من إدارة شرطة الحماية المدنية بالمطار يمنع حيازتها طبقا للقانون.

وفي المحاولة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة الشرق الأوسط المقبلة من بيروت تم الاشتباه في أحد الركاب وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة محمود سعد، تلاحظ له وجود عملات معدنية داخل حقيبة يد الراكب، قام محمود جوهر مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف إبراهيم الدسوقي بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن وجود 14 عملة معدنية ذهبية، وبالعرض على مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي برئاسة هناء المشهور المدير العام، والتي قامت بتشكيل لجنة من كل من ريهام عطية وأحمد عليوة وسماح حسين، وجاء تقريرهم بوجود إحدى العملات الذهبية، و13 عملة ذهبية مختلفة الأحجام والأشكال حديثة لا تخضع لقوانين حماية الآثار.

وأمر أحمد عبدالفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محاضر ضبط جمركي ضد الركاب الثلاثة، وحجز العملة الذهبية لحين استلام وزارة السياحة والآثار وباقي العملات لحين اتمام الإجراءات الجمركية، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

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