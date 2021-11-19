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نظافة الجيزة: تجربة مكنسة آلية بالمجهودات الذاتية وبمكونات متوفرة

07:27 م الجمعة 19 نوفمبر 2021
نظافة الجيزة: تجربة مكنسة آلية بالمجهودات الذاتية وبمكونات متوفرة

هيئة النظافة والتجميل - أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ ابتكار من هيئة النظافة والتجميل، من خلال ورش الصناعات لمكنسة شوارع بالمجهودات الذاتية وبمكونات متوافرة.

وبحسب بيان اليوم، تم تجربة المكنسة على أرض الواقع بشارع السودان كتجربة أولية للبت في مدى قدرتها على إنجاز العمل ولتلافي أي ملاحظات قد تظهر.

وتتكون المكنسة من الأجزاء الميكانيكية وحركة التشغيل للمكنسة المُبتكرة والمُصنعة بورش الصناعات بجراج بين السرايات من (عامود الإدارة الرئيسي، وصلة مفصلية، وعامود كردان، وكورنة، وتروس فرقية لتخفيض السرعة، وعامود مناول، وترس ناقل الحركة، وجنزير ناقل الحركة، وترس ناقل الحركه لفرشاة الكنس، والفرشاة، صندوق الفرشاة).

وأوضحت المحافظة أن المكنسة تخضع في الفترة الحالية للتجارب لضمان إسهامها في العمل.

هيئة النظافة والتجميل الجيزة نظافة الجيزة

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