"الريف المصري": الانتهاء من بناء وتشطيب نقطة الشرطة الأولى في أراضي المغرة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت شركة "تنمية الريف المصري الجديد"، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي الـ1.5 مليون فدان، انتهائها من كافة أعمال البناء والتشطيبات الخاصة بنقطة الشرطة الأولى في أراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان، والمقامة داخل نطاق المنطقة الخدمية بأراضي "الريف المصري الجديد" في منطقة المغرة جنوب العلمين.

وأكد اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، في بيان صادر عن الشركة اليوم الجمعة، أن تكثيف العمل والانتهاء من إقامة النقطة الشرطية في المغرة، يأتي في إطار خطة الشركة لتنمية المنطقة بالكامل، وتقديم كافة الخدمات اللازمة للمنتفعين، استعدادًا لبدء تجهيز وافتتاح نقطة الشرطة في أقرب وقت ممكن، وسرعة تواجد القوى الشرطية بها من أجل تقديم كافة مهامها الأمنية لخدمة منتفعي المشروع القومي المليون ونصف المليون فدان في المغرة.

كما أشار عبدالوهاب إلى التنسيق الكامل والمثمر بين شركة تنمية الريف المصري الجديد ووزارة الداخلية، بهدف سرعة توفير كافة الخدمات الأمنية اللازمة فى مختلف قطاعات ومناطق الـ1.5 مليون فدان.