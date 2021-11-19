التموين: توفير كميات كبيرة من السلع التموينية في 7 محافظات تحسبًا للأمطار

كتب- محمد سامي:

وجّه علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين بمحافظات الدقهلية والبحيرة وكفرالشيخ ودمياط والإسكندرية ومطروح وشمال سيناء، بمتابعة المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية في تلك المحافظات، مؤكدًا أن الشركة العامة لتجارة الجملة ضخت بمخازن الجملة بتلك المحافظات كميات كبيرة من السلع التموينية رغم وصول نسب الصرف فيها إلى 80% من الشهر الجاري، إضافة إلى وجود دقيق استراتيجي بمخابز المحافظات تلك يصل إلى 3 أيام.

وأكد اللواء خالد عبدالله، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن المخزون الاستراتيجي بشمال سيناء يصل إلى 5 أشهر من السلع الاستراتيجية كالسكر والزيت والأرز، و3 أشهر في المحافظات الست الأخرى التي تتعرض لأمطار طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، إن وزير التموين وجه بإنشاء غرف عمليات مركزية في مديريات التموين بتلك المحافظات، وأخرى فرعية في الإدارات التابعة لها لمتابعة الموقف على مدار الساعة، مشيرًا إلى وجود تنسيق كبير بين وزير التموين ومديري المديريات لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع والخبز.