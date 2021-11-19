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الأمطار الرعدية.. 5 تحذيرات من الأرصاد للمواطنين

04:24 م الجمعة 19 نوفمبر 2021
الأمطار الرعدية.. 5 تحذيرات من الأرصاد للمواطنين

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجموعة من النصائح والإرشادات للمواطنين للبقاء سالمين خلال سقوط الأمطار الرعدية.

وقالت الهيئة: إليكم الإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء سقوط الأمطار الرعدية:

١- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

٢- عدم ملامسة أعمدة الإنارة.

٣- يفضّل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

٤- عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

٥- يفضّل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار.

الأمطار الرعدية الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأمطار الطقس

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