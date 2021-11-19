الأمطار الرعدية.. 5 تحذيرات من الأرصاد للمواطنين
كتب- محمد نصار:
وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجموعة من النصائح والإرشادات للمواطنين للبقاء سالمين خلال سقوط الأمطار الرعدية.
وقالت الهيئة: إليكم الإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء سقوط الأمطار الرعدية:
١- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.
٢- عدم ملامسة أعمدة الإنارة.
٣- يفضّل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.
٤- عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.
٥- يفضّل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار.
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