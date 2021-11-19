معلومات الوزراء: الدولة تبذل جهودا لحماية وصون حقوق الطفل المصري

مصراوي

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جهود الدولة المصرية في حماية وصون حقوق الطفل المصري؛ أبرزها إطلاق "نبتة مصر" أول أبليكشن "تطبيق محمول" لرعاية وحماية الطفولة في مصر، وإقرار قانون مواجهة التنمر، وإطلاق حملة "أماني دوت كوم" لتعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت للأطفال.

جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره مركز المعلومات تحت عنوان "مستقبل أفضل لكل طفل"، احتفالا باليوم العالمي للطفل 2021.

وأضاف الإنفوجراف أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر، إلى جانب إعلان قرية "شكشوك" بالفيوم، أول قرية صديقة للطفل، تلتزم بتحسين حياة الأطفال، وضمان حقوقهم، ومؤخرا؛ إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الطفل بشأن "نظام الأسر البديلة".