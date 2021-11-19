ليست كهنوتية.. وزير الأوقاف: المؤسسات الدينية مهمتها البيان لا الحساب

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن النص المقدس شيء والفكر البشري شيء آخر، ولا يجوز إنزال أحدهما منزلة الآخر.

وأضاف وزير الأوقاف، في بيان له الجمعة، أن إنزال المقدس منزلة الفكر البشري جناية على الدين وعلى النص المقدس، وإنزال اجتهادات العلماء والفقهاء والمفكرين والكتاب منزلة النص المقدس سبيل الجمود والتحجر والخروج عن طريق الجادة.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن عالمنا المعاصر يموج بثقافات متعددة، ما بين مدارس فكرية وعلمية وفلسفية كلها تثري حياتنا الواقعية، فإن من أصيبوا بالجمود الفكري يقفون عند مراحل محددة من الفكر البشري لا يتجاوزونها، وينحازون لكل قديم لمجرد قدمه فحسب، حتى في الفكر والأدب والإبداع، فهم يُؤْثرون كل قديم على كل حديث.

وأكد وزير الأوقاف، أن المؤسسات الدينية ليست كهنوتية ولا ينبغي أن تكون أو تقترب من ذلك، كما أنها ليست محاكم تفتيش، فمهمتها البيان لا الحساب.

وتابع:" أؤكد على حاجتنا إلى مزيد من إعمال العقل في فهم النص في ضوء معطيات الواقع والحفاظ على ثوابت الشرع الشريف، وإلى مزيد من الاهتمام بالأبعاد الثقافية المختلفة، والتوازن في حياتنا بين دراسة العلوم التطبيقية والبحثية ودراسة علوم النفس والاجتماع والفلسفة والآداب والتاريخ والحضارة والعمران، فالمجتمعات في حاجة إلى هذا وذلك وإلى كل فكر إنساني يفيد البشرية في شئون دينها أو شئون دنياها .