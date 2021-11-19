كورونا في 24 ساعة| الصحة تعلن عدد الحاصلين على اللقاح.. والإصابات 911

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأ زمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 419 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 289952 حتى اليوم.

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