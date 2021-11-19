مرفق الكهرباء: 4 نصائح لاستخدام غلاية المياه دون زيادة في الاستهلاك

كتب- محمد صلاح:

جدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تأكيده ومطالبته المواطنين أخذ الحذر والحيطة من استخدام غلاية المياه التي تعتمد على الكهرباء في استعمالها خاصة أنها تعتبر من أكثر الأجهزة استهلاكًا للتيار مما يمثل عبء على المواطن.

وقدم جهاز مرفق الكهرباء عدة نصائح خاصة بكيفية الاستهلاك الصحيح المتعلق باستخدام غلاية المياه، التي ينتج عن استهلاكها ارتفاع كبير في فاتورة الكهرباء الشهرية لتوعية المواطنين.

وتضمنت النصائح الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية وخاصة التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، ومنها غلاية المياه، إذا لم يتم استخدامها بشكل سليم.

ويستعرض "مصراوي" طرق الاستخدام الأمثل لغلاية المياه والتي جاءت كالتالي:

1- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسب لاحتياجاتك اليومية، واختار النوع الموفّر للطاقة.

2- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

3- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه– يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

4- لابد من فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.​