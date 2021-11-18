مع احتفالات الكنيسة بالعيد التاسع لـ"البابا تواضروس".. تعرف على طقوس تجليس البطريرك الجديد للكنيسة

شيخ الأزهر والأمير تشارلز يلتقيان عددًا من باحثي الأزهر بالجامعات

كتب- مينا غالي:

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بمرور 9 أعوام على تجليس البابا تواضروس الثانى بابا للإسكندرية وبطريرك للكرازة المرقسية، على الكرسي المرقسي، والذى وافق يوم الأحد 18 نوفمبر 2012، وذلك بعد اختياره بطريركًا عبر القرعة الهيكلة فى الانتخابات الباباوية يوم 4 نوفمبر من ذات اليوم.

ويستعرض "مصراوي" كيفية إتمام طقس تجليس البطريرك عقب اختياره لمنصبه على رأس الكنيسة كالتالي:

1- يعتبر طقس سيامة البطريرك "سيامة وتجليس" فى نفس الوقت ويكون فى الكاتدرائية الكبرى.

2- تبدأ الطقوس بعد قراءة السنكسار – كتاب سير القديسين- حيث يخرج القائم مقام البطريركي والأساقفة والكهنة والشمامسة إلى خارج الكنيسة ويغلق رئيس الشمامسة الأبواب ويحضرون البطريرك المنتخب بموكب كنسي عظيم ويسيرون به إلى باب الكنيسة الرئيسي.

3- يعطي رئيس الشمامسة مفتاح الكنيسة إلى البطريرك المنتخب فيفتح الباب وهو يقول جزءًا من مزمور 118 "افتحوا لى أبواب البر لكى أدخل وأشكر الرب".

4- عند فتح الباب تدق أجراس الكنيسة بالنغمة الفرايحي، مُرحبة بالبابا الجديد ويدخل الموكب الكنيسة ويرتل الشمامسة الألحان ثم يدخلون إلى باب الهيكل حيث يسجد الجميع أمامه.

5- يجثو البطريرك المنتخب على ركبيته أمام الهيكل، ثم يصلي كبير المطارنة صلاة الشكر ويرفع البخور، ثم يصلي الأساقفة مجموعة من الصلوات والطلبات التضرعية وفى أثنائها يضع كبير المطارنة يده على المختار إن كان قمصا "راهبًا"، ولا يضع يده إن كان أسقفًا، ثم يقول ندعوك يا ".... بابا وبطريرك وسيد ورئيس أساقفة الكرازة المرقسية" ويعمل الرشومات الثلاثة بهذا قد تمت السيامة فعلا.

6- بعد ذلك يُلبسونه التونية ويُجلسونه على كرسى صغير فى الوسط ويجلس حوله المطارنة والأساقفة ويرتل الشمامسة ذكصولوجية – تمجيد- مارمرقس.

7- ثم يقرأ كبير الأساقفة التقليد الخاص بالبابا البطريرك والموقع عليه من أعضاء المجمع المقدس ثم يسلم التقليد إلى البابا وهو يقول له تسلم تقليد رئاسة الكهنوت العظمى لسنين كثيرة وأزمنة سالمة محفوفة بالمجد والكرامة وهنا يقول الشمامسة ذكصولوجية البطريرك.

8- ويضع كبير المطارنة الأناجيل الأربعة على رأس البابا ويرتل الشمامسة اكسيوس ثم يعمل الأساقفة الحاضرون الرشومات الثلاثة ويرد المرتلون أمين ثم اكسيوس فى هذه الأثناء يضع أحد الآباء عصا الرعاية على المذبح وبجوارها الصليب.

9- ويبدأ الأساقفة بإلباس البابا ملابس رئاسة الكهنوت قطعة قطعة وحينما يلبسونه التاج يصعدون به إلى المذبح ليتسلم الصليب وعصا الرعاية من فوق المذبح ويقول له كبير المطارنة تسلم عصا الرعاية من يد راعى الرعاة الأعظم يسوع المسيح لترعى شعبه وتغذيه بالتعاليم المحيية فقد ائتمنك على نفوس رعيته ومن يدك يطلب دمها ويتقدم البابا ويتسلم عصا الرعاية والصليب ويقول المرتلون اكسيوس.

10- ثم يُصعدون البابا إلى كرسى الرئاسة ذى الثلاث درجات ويجلسونه عليه بعد ذلك يقدمون له إنجيل القديس مرقس فيقبله ويمسكه ويأتى جميع الأساقفة ويقبلون الإنجيل وهو بين يدى البابا الجديد إنجيل مرقس بالذات لأن بابا الإسكندرية خليفة مارمرقس الرسول.

11- عقب ذلك، يقرأ البابا المزمور والإنجيل وهو واقف على كرسيه المزمور: "أمسكت بيدى اليمنى وبمشورتك أهديتنى وبالمجد قبلتنى مز 73"، ثم الإنجيل وهو إنجيل الراعى الصالح وفى كل مرة يقول أنا هو الراعى الصالح يرد المرتلون أكسيوس.

12- في نهاية القداس ينزل البابا بملابسه السوداء فى موكب كنسى إلى مقبرة القديس مرقس للتبرك من رفاته ويكون عيد ثلاثة أيام ويصلى البابا ثلاثة قداسات متتالية ويصوم البطريرك بعد السيامة سنة كاملة عدا الأعياد السيدية الكبرى.