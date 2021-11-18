نجيب ساويرس عن زحام شارع الأهرام: "عذاب أليم"
(مصراوي):
علق رجال الأعمال نجيب ساويرس، على زحام شارع الأهرام، خاصة عقب أعمال مترو الأنفاق التي تنفذها وزارة النقل في الشارع.
وغرد ساويرس عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "الرحلة للأهرامات من منتصف البلد أصبحت رحلة عذاب، لا بد من فتح بديل لشارع الهرم، حيث إن أعمال مترو الأنفاق أغلقت الشارع".
وأضاف ساويرس: "عدم فتح طريق بديل للوصول للأهرام أصبح عذاب أليم".
الرحلة للاهرامات من منتصف البلد اصبحة رحلة عذاب …..لا بد من فتح بديل لشارع الهرم حيث ان اعمال مترو الانفاق أغلقت الشارع و عدم فتح طريق بديل أصبح الوصول للأهرام عذاب اليم …— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) November 18, 2021
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان