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نجيب ساويرس عن زحام شارع الأهرام: "عذاب أليم"

11:38 م الخميس 18 نوفمبر 2021
نجيب ساويرس عن زحام شارع الأهرام: "عذاب أليم"

المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس

(مصراوي):

علق رجال الأعمال نجيب ساويرس، على زحام شارع الأهرام، خاصة عقب أعمال مترو الأنفاق التي تنفذها وزارة النقل في الشارع.

وغرد ساويرس عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "الرحلة للأهرامات من منتصف البلد أصبحت رحلة عذاب، لا بد من فتح بديل لشارع الهرم، حيث إن أعمال مترو الأنفاق أغلقت الشارع".

وأضاف ساويرس: "عدم فتح طريق بديل للوصول للأهرام أصبح عذاب أليم".

نجيب ساويرس شارع الأهرام مترو الأنفاق تويتر

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