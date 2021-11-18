نجيب ساويرس عن زحام شارع الأهرام: "عذاب أليم"

(مصراوي):

علق رجال الأعمال نجيب ساويرس، على زحام شارع الأهرام، خاصة عقب أعمال مترو الأنفاق التي تنفذها وزارة النقل في الشارع.

وغرد ساويرس عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "الرحلة للأهرامات من منتصف البلد أصبحت رحلة عذاب، لا بد من فتح بديل لشارع الهرم، حيث إن أعمال مترو الأنفاق أغلقت الشارع".

وأضاف ساويرس: "عدم فتح طريق بديل للوصول للأهرام أصبح عذاب أليم".