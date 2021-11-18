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قطار التطوير مر من هنا.. الجيزة تنشر فيديو جديد لمحور المريوطية هرم

11:32 م الخميس 18 نوفمبر 2021
قطار التطوير مر من هنا.. الجيزة تنشر فيديو جديد لمحور المريوطية هرم

محور المريوطية - ارشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" فيديو جديد بعنوان "محور المريوطية .. قطار التطوير مر من هنا" لإلقاء الضوء على أعمال التطوير التي تمت وتحقيق السيول المرورية أمام المواطنين.

وقالت المحافظة:" قطار التطوير بمحور المريوطية هرم.. وقريبا يتم البدء في محور المريوطية قطاع فيصل بعد توقيع بروتوكول بين محافظة الجيزة مع وزارة الري لتغطية جزء من ترعة المريوطية وإنشاء وإحداث نقلة حضارية ومرورية كبيرة للمنطقة".

وتابعت محافظة الجيزة: "قطار التطوير بمحور المريوطية قطاع الهرم.. وقريبا المريوطية قطاع فيصل يرى النور في نقله حضارية جديدة".

وكانت محافظة الجيزة، أعلنت توقيع بروتوكول مع وزارة الموارد المائية والري للبدء في أعمال تطوير المريوطية فيصل.


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محور المريوطية محافظة الجيزة وزارة الري بروتوكول تعاون

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