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​​الصحة: فحص 33 ألف من الأطفال المبتسرين

11:24 م الخميس 18 نوفمبر 2021
​​الصحة: فحص 33 ألف من الأطفال المبتسرين

أرشيفية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 32 ألف و850 من الأطفال المبتسرين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وتقديم العلاج بالمجان، تحت شعار "100 مليون صحة"، منذ انطلاقها، التي تهدف إلى الوصول إلى جيل صحي وخالِ من مسببات الإعاقة.

وقالت الوزارة، إن الفحص يجري من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل، وتحليلها من خلال المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض "Egyptian CDC"، الذي جرى تزويده بمعمل مجهز بأحدث الأجهزة العالمية، في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية.

ونوهت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه في حالة إيجابية العينة يتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدي للمرض.

الأطفال المبتسرين وزارة الصحة الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة

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