حماية المستهلك: 7 طرق لتقديم الشكاوى بشأن السلع
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك عبر "فيسبوك" 7 طرق أمام المواطنين لتقديم الشكوى بشأن السلع والمنتجات، بالإضافة إلى تفاصيل الأوراق المطلوبة عند تقديم الشكوى.
وأوضح الجهاز في بيان اليوم الخميس: "وفي حالة وجود شكوى أو مخالفة يرجي التواصل معنا عبر طرق التواصل المختلفة والتأكد من إرفاق المستندات الخاصة بالشكوى مثل الفاتورة / الضمان".
وجاءت الطرق السبع على النحو التالي:
1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال أي خط أرضي من خلال الرقم 19588.
2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170 - 0235380384
3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك:أضغط هنا
4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 في القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
5- تسجيل الشكوى عبر خدمة "واتس آب" على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.
6- تسجيل الشكوى أو استقبال استفساراتكم عبر الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر.
7- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو آبل.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان