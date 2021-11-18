حماية المستهلك: 7 طرق لتقديم الشكاوى بشأن السلع

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك عبر "فيسبوك" 7 طرق أمام المواطنين لتقديم الشكوى بشأن السلع والمنتجات، بالإضافة إلى تفاصيل الأوراق المطلوبة عند تقديم الشكوى.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم الخميس: "وفي حالة وجود شكوى أو مخالفة يرجي التواصل معنا عبر طرق التواصل المختلفة والتأكد من إرفاق المستندات الخاصة بالشكوى مثل الفاتورة / الضمان".

وجاءت الطرق السبع على النحو التالي:

1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال أي خط أرضي من خلال الرقم 19588.

2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170 - 0235380384

3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك:أضغط هنا

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 في القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5- تسجيل الشكوى عبر خدمة "واتس آب" على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

6- تسجيل الشكوى أو استقبال استفساراتكم عبر ‌الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر.

7- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو آبل.

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