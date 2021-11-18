الإسكان تطرح محلات وصيدليات للبيع بالمزاد في دار مصر.. شروط وتفاصيل

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح محلات تجارية وعدد 2 صيدلية جديدة.

وقالت الجهاز، إن تفاصيل الطرح تتمثل في: عدد 6 محلات تجارية، وعدد 2 صيدلية بمساحات تتراوح من 20 متر مربع إلى 39 متر مربع، وذلك بالسوق الثماني المنفذ بمنطقة دار مصر المرحلة الثانية بشرق وغرب المال والأعمال، في المدينة بالمزاد العلني.

وجاءت الشروط على النحو التالي:

-كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة نظير سداد مبلغ 299 جنيه لكل محل أو صيدلية.

-تعقد جلسة المزاد في تمام الساعة 12 ظهرا بمقر الجهاز يوم الأحد 16/1/2022.

يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

يتم استكمال سداد نسبة 10%+1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

- 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

والباقي وقدره 90% يتم سداده بإحدى الطريقتين التاليتين:

1-استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد.

2-يجوز سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلقة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل + 2% طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

- يمكن للسادة الراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

-يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.