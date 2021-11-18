الجيزة: بروتوكول مع وزارة الري لتطوير المريوطية فيصل

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، توقيع بروتوكول مع وزارة الموارد المائية والري للبدء في أعمال تطوير المريوطية فيصل.

وتعمل محافظة الجيزة، على استكمال مشروع تغطية وتطوير مسار مصرف المحيط (ترعة المريوطية) بالقطاع الشمالي لشارع الأهرام في اتجاه شارع الملك فيصل والطريق الدائري، وذلك بعد الطفرة التنموية التي حققها مشروع تطوير المجرى المائي لترعة المريوطية بالقطاع الجنوبي لشارع الأهرام وتحويلها من مأوى للمخلفات والرتش إلى كورنيش وممشى حضاري.

وتم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل المرحلة الأولى منه بالقطاع الجنوبي لشارع الأهرام وبطول 3,6 كم بتكلفة إجمالية بلغت 310 ملايين جنيه بالاشتراك مع وزارة الري والتي تم فيها تغطية جزء من مسار الترعة وإقامة موقف لسيارات السرفيس أعلاه بالإضافة إلى تدبيش الترعة ورصف البر الشرقي والغربي للطريق وإنشاء كورنيش وممشى حضاري وأماكن للخدمات ونقاط ترفيهية للمواطنين والتي لاقت استحسانا كبيرا.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المحافظة بصدد طرح مراحل العمل الجديدة للمشروع والتى ستضم تغطية وتطوير مسار الترعة في المنطقة الرابطة بين شارعي الملك فيصل والأهرام بطول 500 م2 بالإضافة إلى المرحلة التي تتبعها والتي ستكون بدءاً من مسار ترعة المريوطية بشارع الملك فيصل حتى اتجاه الطريق الدائري بطول 2.5 كم تقريباً وذلك لكي تتكامل الصورة الحضارية لذلك القطاع الحيوي والذي تم رصد حاجته الماسة للتطوير.