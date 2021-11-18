Masrawy logo white

​القاهرة تسجل 14 درجة ليلًا.. موجة برودة اعتبارًا من السبت المقبل

10:15 م الخميس 18 نوفمبر 2021
​القاهرة تسجل 14 درجة ليلًا.. موجة برودة اعتبارًا من السبت المقبل

أمطار غزيرة

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اعتبارا من السبت المقبل انخفاضا في الحرارة بقيم من 3 لـ 4 درجات عن التي يتم تسجيلها خلال هذه الفترة.

وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم الخميس: من المتوقع أن تسجل القاهرة ما بين 22 و24 درجة نهارا و14 و15 درجة ليلا.

وتسود حالة عدم استقرار يومي السبت والأحد يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على سواحلنا الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري.

وتمتد الأمطار -متوسطة- إلى باقي محافظات الوجه البحري وتصل إلى القاهرة ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد من خفيفة إلى متوسطة.

اقرأ أيضًا..

- "على المواطنين تنظيم أمورهم".. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الأسبوع المقبل

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/11/18/2125517/​

الطقس حالة الطقس طقس الأسبوع المقبل درجات الحرارة

الخبر التالى:

عمل بدأ.. مستشار الوزراء ينشر صورًا للكنس الآلي في شوارع المطرية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
960

إصابات اليوم

71

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

346808

إجمالي الإصابات

19707

إجمالي الوفيات

289533

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس.. الأرصاد تصدر تنويها بشأن الظواهر الجوية يومي السبت والأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا