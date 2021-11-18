كتب- محمد نصار:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اعتبارا من السبت المقبل انخفاضا في الحرارة بقيم من 3 لـ 4 درجات عن التي يتم تسجيلها خلال هذه الفترة.

وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم الخميس: من المتوقع أن تسجل القاهرة ما بين 22 و24 درجة نهارا و14 و15 درجة ليلا.

وتسود حالة عدم استقرار يومي السبت والأحد يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على سواحلنا الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري.

وتمتد الأمطار -متوسطة- إلى باقي محافظات الوجه البحري وتصل إلى القاهرة ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد من خفيفة إلى متوسطة.

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