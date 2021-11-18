كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار موجة البرودة وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها مختلف المحافظات المصرية.

وقال شاهين لمصراوي، إنه اعتبارًا من السبت المقبل، سيحدث انخفاضًا في الحرارة بقيم من 3 لـ 4 درجات عن التي يتم تسجيلها خلال هذه الفترة.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة ما بين 22 و24 درجة نهارا و14 و15 درجة ليلا، كما توجد فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على سواحلنا الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري.

وتابع شاهين: "تمتد الأمطار -متوسطة- إلى باقي محافظات الوجه البحري وتصل إلى القاهرة ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد من خفيفة إلى متوسطة".

وأشار مدير الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هذه الموجة تستمر حتى نهاية يوم الأحد المقبل.

كما طالب المواطنين بالحذر من نوعية الملابس خلال هذه الفترة، ناصحا بارتداء ملابس خريفية تميل إلى الشتوية.

ونصح أيضا بتجنب التواجد تحت أعمدة الإنارة أو الأشجار أو ركن السيارات تحت المباني المتهالكة إلى جانب القيادة بهدوء تام على الطرق وخاصة التي تتعرض للأمطار.

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