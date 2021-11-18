"قومي المرأة" يشارك في التدريب التفاعلي الثاني للقاضيات

كتبت- نور العمروسي:

عقد المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة العدل فعاليات اليوم الأول من التدريب التفاعلي الثاني للقاضيات من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في مختلف محافظات الجمهورية، والذي يستمر على مدار يومين حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة.

افتتح التدريب المستشار سناء سيد أحمد خليل رئيس محكمة الاستئناف وعضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية، والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بمشاركة كل من الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة، مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة.

ورحب المستشار سناء خليل بالقاضيات في التدريب التفاعلي الثاني، موجهًا التحية للمجلس القومي للمرأة لجهوده في تنظيم مثل هذه الفاعليات، مؤكدًا ما تتمتع به القاضيات المصريات من كفاءة وجدارة، تدعو للفخر.