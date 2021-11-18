كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من السبت المقبل تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكشفت إيمان لـ"مصراوي"، عن سبب حالة عدم الاستقرار المذكورة أعلاه، موضحة أنها ترجع إلى وجود منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط سيؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد (السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ومدن القناة وسيناء).

وأشارت إلى أن الأمطار ستكون رعدية يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وناشدت الجميع قائلة:"على المواطنين تنظيم أمورهم وعلى المسؤولين ضرورة استعدادهم وخاصة المحافظات التي ستكون معرضة لأمطار غزيرة".

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من السبت 20 نوفمبر إلى الأحد 21 نوفمبر، يوجد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجة مئوية على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

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