لمدة 3 أيام.. الجيزة: غلق جزئي لكوبري الساحل في اتجاه الكيت كات والوراق غدا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق تجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لمدة 3 أيام.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبري الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية، فإنه سيتم استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبرى الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق تجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وأشارت المحافظة، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل المشار إليها بالتبادل وذلك لمدة (3) أيام فقط ابتداء من السـ۱۲ـاعة صباح يوم الجمعة الموافق 19 /١١/ ٢٠٢١ وحتى الساعة ٥ صباحا يوم الأحد الموافق 21 /١١ /٢٠٢١، على أن تكون الأعمال على مدار "٢٤" ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي شمال الجيزة بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة واتخاذ اللازم وإزالة أي معوقات، لافتاً أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.