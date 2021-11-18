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السياحة تعلن رسميًا موعد احتفالية طريق الكباش في الأقصر

07:11 م الخميس 18 نوفمبر 2021
السياحة تعلن رسميًا موعد احتفالية طريق الكباش في الأقصر

طريق الكباش

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، موعد احتفالية افتتاح "طريق الكباش"، الحدث العالمي الذي ينتظره العالم وتأهبت له الأقصر لتبهر الجميع بجمالها وبكافة مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة والتي لا مثيل لها لإبراز مكانة مصر التنافسية في مصاف الدول السياحية وإلقاء الضوء على تاريخها وحضارتها العريقة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن يوم 25 نوفمبر 2021، هو موعد فعالية "الأقصر.. طريق الكباش".

ويستعد العالم أجمع لمشاهدة الاحتفالات التي كان يقوم بها القدماء المصريون منذ أكثر من 5 آلاف خلال "عيد الأوبت" في قلب طريق الكباش الفرعوني المنتظر افتتاحه خلال الأيام المقبلة رسمياً، وذلك على الهواء مباشرة بأيادي أحفاد الفراعنة، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وزارة السياحة والآثار طريق الكباش الأقصر

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