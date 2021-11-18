الإصلاح الزراعي يطرح لحومًا بلدية بسعر 115 جنيهًا للكيلو

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أنه تم توفير كميات من اللحوم البلدية، تربية مزارع الإصلاح الزراعي لمركزي مدينة المنيا بقرية البرجاية ومركز مدينة مطاي، بسعر 115 جنيهًا للكيلو.

وأضاف الفولي، في بيان، اليوم الخميس، أن الطرح جزء من خطة الوزارة لمكافحة الاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار، مؤكدًا أن الهيئة ستستمر بطرح ما يتوفر لها من رؤوس ماشية في كافة المنافذ لوزارة الزراعة.