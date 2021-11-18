الأمير تشارلز وزوجته عن زيارة الأهرامات: "لحظة استثنائية"

(مصراوي):

وصف الأمير تشارلز، أمير ويلز، وولي العهد البريطاني، وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، زيارتهما لمنطقة الأهرامات الأثرية، بأنها لحظة استثنائية في أحد أعظم المواقع المصرية ذات التاريخ القديم الغني.

ونشر الحساب الرسمى لأمير ويلز ودوقة كورنوال عبر "تويتر" صورة من زيارتهما للأهرامات وعلق عليها قائلًا: "لحظة استثنائية في أحد أعظم المواقع المصرية ذات التاريخ القديم الغني".

وتجول الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته دوقة كورنوال الدوقة كاميلا، في منطقة الأهرامات وأبو الهول في إطار زيارتهما لمصر، التي بدأت اليوم الخميس، وتستمر لمدة يومين.

وشرح وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، عددًا من الحقائق التاريخية حول بناء الأهرامات، واصطحبهما في جولة بالمنطقة، فيما أعرب ضيفا مصر الكبيران عن سعادتهما بهذه الجولة خاصة أن الأهرامات تعد أحد عجائب الدنيا السبعة الباقية حتى الآن.

جاء ذلك بعد تفقد الأمير لبيت الرزاز في مصر القديمة، صباح اليوم، حيث أعرب الأمير عن سعادته بالمعروضات التى تفقدها وتحدث مع صانعيها، مشيدا بدقتهم وحرفيتهم.



كما زارت دوقة كورنوال، مشاريع مجتمعية في عزبة خير الله، واستمعت إلى تجارب نساء ملهمات تمكن من تغيير حياتهن من خلال مشاريع صغيرة صديقة للبيئة وتساعد في الحد من تغير المناخ.

