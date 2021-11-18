مع دخول الشتاء.. هل تشهد مصر موجة خامسة لكورونا قريبًا؟

كتب- أحمد جمعة:

توقّع الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن ترتفع إصابات فيروس كورونا في الربع الأول من العام المقبل، والدخول للموجة الخامسة من الجائحة.

وقال عنان في تصريحات لمصراوي، الخميس، أنه "من المحتمل أن تزداد الإصابات مجددًا بعد انخفاض طفيف خلال شهر ديسمبر المقبل، وأن تكون هناك موجة خامسة بإصابات مرتفعة ولا توجد فترة راحة مثلما حدث بين الموجتين الثالثة والرابعة".

وأرجع سبب التلاحم المتوقع للموجتين الرابعة والخامسة من كورونا، إلى متحور "دلتا بلس" واسع الانتشار، فضلا عن دخول فصل الشتاء.

لكن "عنان" أشار إلى نقطة إيجابية ستحدث خلال الفترة المقبلة، وهي زيادة عدد المطعمين بلقاح كورونا بما يساهم في التصدي للجائحة.

وقال: "هناك أمر مهم في الموجة الخامسة أننا كسرنا حاجز الـ 30 مليون جرعة من لقاحات كورونا، ولو دخلنا الموجة الخامسة بحصول أكثر من 20 مليون مصري على جرعتين من الفئات المستهدفة ستكون الإصابات والوفيات منخفضة بالمقارنة بالموجة الرابعة".

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، قال إن إجمالي عدد الذين حصلوا علي التطعيم بلغ 27,485.140 جرعة أولى، و14.454.652 جرعة ثانية، لافتاً إلي أن إجمالي الجرعات المستهلكة بلغ 41,939.792 جرعة.

وأشار إسلام عنان إلى أن وتيرة التطعيمات سترتفع في الفترة المقبلة بالنظر إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية، وتوفير الكثير من الجرعات من مختلف الأنواع فضلا عن الإنتاج المحلي من لقاح "سينوفاك-فاكسيرا".

وأشار إلى أنه حال الوصول إلى المستهدف من تلك التطعيمات ستكون الوفيات بالموجة الخامسة أقل بنحو 40% من الموجة الحالية.

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