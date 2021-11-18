رئيس الوزراء يتابع جهود توطين الصناعة: تكليفات رئاسية بسرعة إنجاز الملف

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود تعميق الصناعة الوطنية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأكد مدبولي أن هناك توجيهًا من الرئيس السيسي، بسرعة تعميق التصنيع المحلي، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماعات مع مختلف غرف الصناعات، وهناك تكليف من الرئيس بأن تدعم الوزارات المعنية هذا التوجه.

وأشار مدبولي إلى أن حجم المشروعات التي تنفذ في مصر في القطاعات المختلفة كبير، ما يتطلب أن يتم توطين وتعميق الصناعات المختلفة بأقصى سرعة، المرتبطة بهذه المشروعات.

وشدد رئيس الوزراء قائلاً: "نحتاج بسرعة شديدة للتنسيق في قطاعاتكم مع رجال الصناعة المختصين، لتوطين ما تحتاجون إليه في مشروعاتكم، ونحن مستعدون لتقديم حوافز للقطاعات ذات الأولوية، فهناك ضرورة لوضع مستهدفات والعمل على تحقيقها".

وأكد وزير التعليم العالي أنه قام بالتنسيق مع وزارة الصناعة بهدف تعميق التصنيع المحلي لبعض الصناعات، وتقليل فاتورة الاستيراد، منها صناعات غذائية، وأخرى هندسية، ومنتجات طبية، مؤكدًا الجاهزية لتسليم المصنعين الوطنيين المخرجات البحثية الخاصة بهذه المنتجات، للبدء في التصنيع.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم إعداد دراسات في مختلف القطاعات، تضمنت تحليل قائمة الواردات، وتوافر المادة الخام، وغيرها من الجوانب، مضيفة أنه سيتم إعداد ملف كامل لكل وزير فيما يخص قطاعه، مؤكدة أن ما سيجعلنا نصل إلى نتائج سريعة، هو وجود المحفزات التي سيتم وضعها للقطاعات ذات الأولوية.

وأكد وزير الكهرباء أنه سيتم التواصل مع رجال الصناعة في هذا القطاع، بهدف التعرف على قدراتهم التصنيعية للإحتياجات المطلوبة، مشيرأً إلى أن هناك الكثير من منتجات هذا القطاع يتم تصنيعها في مصر بالفعل.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم لقاء عددٍ من المصنعين بهدف توطين الصناعات التي يحتاجها هذا القطاع، مثل المصاعد، على سبيل المثال، موضحًا أن عددا من مسئولى الشركات الكبرى يدرسون حالياً توطين صناعاتهم، وأن الوزارة عرضت عليهم مقترحات من بينها الدخول معهم في شراكة بالأراضي.

وأكد وزير النقل أن الشراكات مع الدولة تكون أحد المحفزات المهمة لتشجيع الشركات الكبرى على توطين الصناعة في مصر، مضيفاً أن هناك مصنعين وطنييين يبذلون حالياً جهوداً واسعة، ولديهم نجاحات، والدولة تعمل على دعم هذه التجارب، وسرد الوزير عدداً من الاحتياجات في قطاع النقل التي يتم تصنيعها في مصر.