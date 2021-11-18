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تبدأ غداً.. غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام

06:55 م الخميس 18 نوفمبر 2021
تبدأ غداً.. غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام

كوبري الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني تحديداً المنزل المؤدي لشارع مراد بواقع غلق حارة مرورية وذلك لمدة 3 أيام بدءاً من صباح يوم الجمعة الموافق 19/11/2021 حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 21/11/ 2021 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، علماً بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

وبحسب بان اليوم، جاء ذلك استكمالا لأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسى الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبري، فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار

ووجه المحافظ رئيس حي جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال واتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة.

وأكدت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

كوبري الجيزة محافظة الجيزة غلق حارة مرورية

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