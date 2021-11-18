الأمير تشارلز وزوجته يزوران بيت الرزاز في القاهرة القديمة

كتب- يوسف عفيفي:

زار الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته دوقة كورنوال الدوقة كاميلا، بيت الرزاز بالقاهرة القديمة في إطار جولته اليوم بالقاهرة بعد وصوله من الأردن ظهر اليوم الخميس في أول جولة خارجية له بعد وباء كورونا.

كما زارت دوقة كورنوال، مشروعات مجتمعية في عزبة خير الله، واستمعت إلى تجارب نساء ملهمات تمكن من تغيير حياتهن من خلال مشاريع صغيرة صديقة للبيئة وتساعد في الحد من تغير المناخ.

يأتي ذلك في إطار زيارتهما لمصر، التي بدأت اليوم الخميس، وتستمر لمدة يومين، وكان في استقبالهما وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، واصطحبهما في جولة بالمنطقة.

وتعد هذه هي المرة الثاني التي يزور فيها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا الجامع الأزهر، وكانت المرة الأولى عام 2006 التقيا خلال الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق.