طيران الإمارات: اتفاقية لتعديل 105 طائرات.. و4 آلاف زائر لمعرض دبي

كتب- محمد عبيد:

أعلنت طيران الإمارات، استثمارات وإقامة شراكات جديدة، وتعزيز العلاقات القائمة، خلال ختام معرض دبي للطيران، والذي جمع قيادات وصناع القرار في قطاع الطيران من جميع أنحاء العالم في مؤشر قوي على انتعاش الصناعة، واستقبلت الشركة 4 آلاف زائر داخل مقرها في المعرض.

وتضمنت الاستثمارات تعديل 105 من طائراتها البوينج 777، والإيرباص A380، بمنتج الدرجة السياحية الممتازة، بالإضافة إلى تحسينات على المقصورات الأخرى، وسينفذ برنامج التعديل التحديثي بالكامل، الذي يستغرق 18 شهرًا في دبي، كما وقعت طيران الإمارات اتفاقية مع "باناسونيك" لتقديم مجموعة من حلول الترفيه على متن الطائرة لبرنامج تحديث الدرجة السياحية الممتازة، ووقعت طيران الإمارات أيضًا عدة اتفاقيات وأبرمت شراكات استراتيجية مع ناقلات وموردين لبناء قدراتها المستقبلية، ودعم الابتكار في مجال الطيران وتعزيز جهود الاستدامة.

وقالت شركة الإمارات للشحن الجوي إنها ستضم طائرتي شحن جديدتين بوينج 777F إلى أسطولها، كما وقعت اتفاقية لتحويل 4 طائرات ركاب بوينج 777-300ER إلى طائرات شحن كاملة، ووقعت اتفاقية مهمة مع بريد الإمارات لتطوير منصة لوجستية عالمية للتجارة الإلكترونية، مع التركيز بشكل أساسي على خدمة أسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا وغرب آسيا، وتجمع هذه الشراكة، الأولى من نوعها بين ناقلة شحن جوي ومشغل بريدي وطني، بين الشبكة العالمية وقوة سعة الناقلة مع خبرة تسليم الميل الأخير لبريد الإمارات.

ووقعت طيران الإمارات اتفاقية مع "جي ئي أفييشن" لتطوير برنامج تجريبي بإحدى طائرات الإمارات البوينج 777-300ER تعمل بمحركات GE90، وتنفيذ رحلة تجريبية باستخدام وقود طيران مستدام بنسبة 100% SAF، ومن المنتظر أن يوضح هذا التعاون المهم كيف يمكن للطائرات التجارية ذات الجسم العريض التي تستخدم وقود الطائرات المصنوع من مصادر بديلة أن تقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال دورة حياتها.