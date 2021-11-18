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الأمير تشارلز وزوجته في زيارة لمنطقة الأهرامات وأبو الهول

05:39 م الخميس 18 نوفمبر 2021
الأمير تشارلز وزوجته في زيارة لمنطقة الأهرامات وأبو الهول

الأمير تشارلز وزوجته في زيارة لمنطقة الأهرامات وأب

(مصراوي):

زار الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته دوقة كورنوال الدوقة كاميلا باركر، منطقة الأهرامات وأبو الهول في إطار زيارتهما لمصر التي بدأت اليوم الخميس، وتستمر لمدة يومين، وكان في استقبالهما وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني الذي اصطحبهما في جولة بالمنطقة.

وزار الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، بيت الرزاز بالقاهرة القديمة في إطار جولته اليوم بالقاهرة بعد وصوله من الأردن ظهر اليوم الخميس، في أول جولة خارجية له بعد وباء كورونا.

وأعرب الأمير عن سعادته بالمعروضات التي تفقدها وتحدث مع صانعيها، مشيدًا بدقتهم وحرفيتهم، كما زارت دوقة كورنوال، مشاريع مجتمعية في عزبة خير الله، واستمعت إلى تجارب نساء ملهمات تمكن من تغيير حياتهن من خلال مشاريع صغيرة صديقة للبيئة وتساعد في الحد من تغير المناخ.

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الأمير تشارلز أمير الدوقة كاميلا باركر منطقة الأهرامات وزير السياحة والآثار خالد العناني

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