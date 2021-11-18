الأمير تشارلز وزوجته في زيارة لمنطقة الأهرامات وأبو الهول

(مصراوي):

زار الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته دوقة كورنوال الدوقة كاميلا باركر، منطقة الأهرامات وأبو الهول في إطار زيارتهما لمصر التي بدأت اليوم الخميس، وتستمر لمدة يومين، وكان في استقبالهما وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني الذي اصطحبهما في جولة بالمنطقة.

وزار الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، بيت الرزاز بالقاهرة القديمة في إطار جولته اليوم بالقاهرة بعد وصوله من الأردن ظهر اليوم الخميس، في أول جولة خارجية له بعد وباء كورونا.



وأعرب الأمير عن سعادته بالمعروضات التي تفقدها وتحدث مع صانعيها، مشيدًا بدقتهم وحرفيتهم، كما زارت دوقة كورنوال، مشاريع مجتمعية في عزبة خير الله، واستمعت إلى تجارب نساء ملهمات تمكن من تغيير حياتهن من خلال مشاريع صغيرة صديقة للبيئة وتساعد في الحد من تغير المناخ.