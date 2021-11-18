وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي (سيف ¬ 1)

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي (سيف ¬1) والذي تجريه المنطقة المركزية العسكرية ويستمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وألقى قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد فيها على حرص مقاتلي المنطقة المركزية على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

بدأت المرحلة بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي، عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى اتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى رجال المنطقة المركزية العسكرية، مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع، ومؤكدا على حرص القوات المسلحة على الاهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها في كافة المجالات.

كان الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات.

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم وفرض عددا من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات.