القابضة للمياه تعقد الملتقى التكنولوجي الثاني لإدارة تكنولوجيا المعلومات

كتب- محمد عبدالناصر:

عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الملتقى التكنولوجي الثاني لإدارة تكنولوجيا المعلومات للشركات التابعة، والتي نظمتها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة برعاية من شركة Dell EMC وشركة إيماك، إحدى شركات مجموعة الخرافي، وذلك بحضور ممثلين عن إدارة تكنولوجيا المعلومات بـ 25 شركة تابعة وعلى مدار 3 أيام.

ونقل المهندس أحمد شوقي، مدير إدارة متابعة الشركات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، شكر وتقدير المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للقائمين على إدارات تكنولوجيا المعلومات على ما يبذلونه من جهود لتوفير الآليات التكنولوجية لتيسير أعمال القطاعات المختلفة بالشركات.

وأوضح أن هذا الملتقى يأتي استكمالا لما تتبناه الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة نحو عقد لقاءات دورية مع كبري الشركات العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات، بهدف الوقوف على أحدث الأساليب والأنظمة في تكنولوجيا المعلومات وعرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا بمجالاتها المختلفة ونقل ودعم المعرفة التكنولوجية لدى فرق العمل بالشركات.

وتم خلال هذا الملتقى استعراض أحدث ما تقدمة Dell في مجال الخوادم وأنظمة النسخ الاحتياطي وأنظمة إدارة الطابعات، وأعرب الحضور عن الفائدة الملموسة من هذه الملتقيات مطالبين بتكرارها مع شركات مماثلة.​