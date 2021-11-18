بعد وفاة مذيعة ماسبيرو المفاجئة.. جمال شعبان يحذر من "السيناريو الخادع"

كتب- أحمد جمعة:

وجه الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، نصيحة مهمة للمصابين بالذبحة الصدرية، ومرضى قصور الشريان التاجي.

وقال شعبان عبر حسابه على فيسبوك اليوم الخميس: "أحيانًا الذبحة الصدرية اللي هي نتيجة قصور في الشريان التاجي الخلفي، اللي رغم إنه موجود في الصدر، بتيجي في صورة حموضة شديدة، أو ارتجاع في المريء، أو وجع في فم المعدة".

وأضاف: "أي وجع في المنطقة دي، وبالذات لو كان مصحوبا بالعرق، وما بيروحش بأدوية المعدة، وبيزيد مع الأكل والمجهود، لازم نعتبره مشكلة في القلب إلى أن يثبت العكس".

وتابع: "كتير من أسباب الموت المفاجئ وخاصة فوق سن الـ ٣٥ سنة جلطات قلب لم يتم تشخيصها، للأسف بتتشخص إنها تعب في المعدة أو القولون".

وحذر جمال شعبان من "السيناريو الخادع لجلطة الشريان التاجي الخلفي" على اعتبار أنه "ألم في المعدة، ثم تشخيص إنه قولون، ثم موت مفاجئ أثناء النوم".

أضاف: "الدرس المستفاد لازم رسم القلب عند حدوث أي وجع في الصدر أو أعلى البطن منطقة المعدة".

وكانت الإعلامية شيرين الدويك، المذيعة بالتلفزيون المصري، توفيت مساء أمس الأربعاء.

ورحلت الدويك عن عمر يناهز 46 عاما، وهي آخر دفعة التحقت بالتلفزيون في عهد وزير الإعلام الراحل صفوت الشريف، ‏وهي متزوجة ولديها ولد وخريجة آداب إنجليزي.​