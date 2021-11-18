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بحثتا تمكين المرأة.. تفاصيل لقاء قرينة الرئيس بالدوقة كاميلا

03:49 م الخميس 18 نوفمبر 2021
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كتب- محمد نصار:

علقت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، على استقبال الدوقة كاميلا، دوقة كورنوال، اليوم، بصحبة صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، أمير ويلز.

وقالت قرينة الرئيس، عبر صفحتها على فيسبوك: سعدت باستقبال صاحبة السمو الملكي الدوقة كاميلا، دوقة كورنوال، اليوم، بصحبة صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، أمير ويلز، في بلدهم الثاني مصر.

وتابعت: وقد كان لقائي مع صاحبة السمو الملكي فرصة للحديث حول تمكين المرأة وخطوات الدولة لتعزيز دورها سواء داخل الحكومة أو البرلمان وتأهيل جيل جديد من الشابات المصرية، فضلا عن جهود الدولة في توفير حياة كريمة لكل المصريين عبر سلسلة من المبادرات والبرامج الرئاسية.

واختتمت قرينة الرئيس السيسي: كانت كلمات الدوقة معبرة بحق عن حب لمصر وسعادة بالعودة إليها لأول مرة منذ سنوات طويلة، تمنياتي لضيفة مصر العزيزة بقضاء وقت ممتع في مصر، مجددة الترحيب بسموها وبصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز.​

قرينة الرئيس انتصار السيسي الدوقة كاميلا الأمير تشارلز

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