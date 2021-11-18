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2022 عاما للجمهورية الجديدة.. قرارات جديدة من الأعلى للإعلام

03:41 م الخميس 18 نوفمبر 2021
2022 عاما للجمهورية الجديدة.. قرارات جديدة من الأعلى للإعلام

كرم جبر

كتب- مينا غالي:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعه برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الخميس، عدة قرارات بشأن تنظيم العمل الإعلامي والصحفي.

وتقرر تشكيل لجنة حول الملكية العامة بشأن المصنفات الفنية، لوضع ضوابط ملكية هذه المصنفات خاصة المصنفات النادرة ذات القيمة والتي تنتهي ملكيتها بمرور 50 عاما، وكذلك تشكيل لجنة لمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن الإعلانات الطبية واختصاص المجلس

وفقًا للقانون 180 لسنة 2018.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة الأكواد الإعلامية الخاصة بالطفل والجريمة والانتحار، وعقد ورش عمل ودورات تدريبية للإعلاميين والصحفيين.

وأعلن المجلس عام 2022 عام الجمهورية الجديدة إعلاميًا، وقرر تشكيل لجنة لوضع محاور تناول وسائل الإعلام والصحف المختلفة لماهية الجمهورية الجديدة وتنمية وعي المواطن بالجمهورية الجديدة وعناصرها المختلفة.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر المصنفات الفنية دورات تدريبية

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