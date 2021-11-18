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باعوها خردة.. ضبط سارقي الكابلات الكهربائية بممشى المريوطية السياحي

03:33 م الخميس 18 نوفمبر 2021
باعوها خردة.. ضبط سارقي الكابلات الكهربائية بممشى المريوطية السياحي

ضبط سارقي الكابلات الكهربائية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط سارقي الكابلات الكهربائية ومهمات الإنارة بممشى المريوطية السياحي.

وبحسب بيان اليوم، تقدمت المحافظة، بالشكر والتقدير لكل من مراقب الكاميرات بممشى المريوطية ومراقب الممشى بحي الهرم ومدير الممشى بحي الطالبية وحي الهرم لتمكنهم من ضبط ثلاثة أفراد متلبسين اعتادوا سرقة مهمات الإنارة وكابلات الكهرباء المغذية لكلوبات واسبوتات الإنارة الجمالية بممشي المريوطية السياحي وبيعها لأحد تجار الخردة، والجاري ضبطه أيضاً بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتم عرض السارقين على النيابة وتحرر محضر 2 أحوال بتاريخ 16/11/2021.

ونوهت محافظة الجيزة، بأن جميع الشوارع التي يتم تطويرها يتم تزويدها بكاميرات مراقبة وتخصيص نوبتجيات لمراقبة الحالة العامة بالشارع.

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