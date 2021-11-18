كتب- محمد نصار:

تتعرض مصر لموجة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مختلف الأنحاء بداية من السبت المقبل.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اعتبارا من السبت المقبل انخفاضا في الحرارة بقيم من 3 لـ 4 درجات عن التي يتم تسجيلها خلال هذه الفترة.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة ما بين 22 و24 درجة نهارا و14 و15 درجة ليلا، كما توجد فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على سواحلنا الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري.

وتابع شاهين: تمتد الأمطار -متوسطة- إلى باقي محافظات الوجه البحري وتصل إلى القاهرة ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد من خفيفة إلى متوسطة.

وطالب الدكتور محمود شاهين، المواطنين بالحذر من نوعية الملابس خلال هذه الفترة، ناصحا بارتداء ملابس خريفية تميل إلى الشتوية.

كما طالب بضرورة تجنب التواجد تحت أعمدة الإنارة أو الأشجار أو ركن السيارات تحت المباني المتهالكة إلى جانب القيادة بهدوء تام على الطرق وخاصة التي تتعرض للأمطار.