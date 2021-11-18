الصحة تعلن عدد الحاصلين على لقاح كورونا حتى الآن

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن نحو 27.5 مليون مواطن حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن كجرعة أولى.

وأضاف عبدالغفار لمصراوي، اليوم، أن 14.5 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح.

وشدد على أن الدولة تتوسع في حملتها لتطعيم جميع المواطنين، بما يساهم في الحد من انتشار الفيروس وحماية الفئات الأكثر خطورة حال إصابتها.

وناشد مُتحدث الصحة، جميع المواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاح، خاصة مع توافر كميات كبيرة من كافة الأنواع خلال الفترة الراهنة.

تطعيم كورونا للموظفين

وفي وقت سابق، قال عبدالغفار، إن نسبة تطعيم العاملين بالجهاز الإداري للدولة بلغ 95%، ولم نلحظ نسبة غياب مرتفعة بين الموظفين منذ تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع دخول العاملين غير المطعمين بلقاح كورونا لمقار عملهم.

وأضاف أن "الجهاز الإداري أكثر التزاما بالتطعيم، وجرى خلال الأسابيع الماضية تطعيم العاملين والموظفين عبر قوافل داخل الجهات الحكومية أو عبر آلية التطعيم العادية بالحجز على الموقع الإلكتروني والتوجه لإحدى الوحدات الصحية".

وبشأن دخول العاملين ممن لم يتلقوا لقاح كورونا، أوضح أن هناك من الأعذار ما يتعلق بالتطعيم، فالهدف في النهاية تلقيح أكبر عدد من المواطنين لتحقيق الأمان الصحي.

وأضاف عبدالغفار، أن الموظف الذي لم يحصل على اللقاح يجب عليه إحضار مسحة سلبية من كورونا بصفة دورية على نفقته الخاصة، إن كان لغير سبب طبي، أما إذا كان هناك سبب طبي يمنع التطعيم يتم إحضار المسحة السلبية كل أسبوع من الجهة التأمينية التابع له وتكون على نفقة التأمين التابع له.