وزيرة البيئة تثمن دور شركاء التنمية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة

كتب- محمد نصار:



نظمت وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، زيارة رسمية لوفد الوكالة السويسرية برئاسة باتريشيا دانزي رئيس الوكالة للتعاون الإنمائي والسفير دومنيك بارافيتشي رئيس التعاون الاقتصادي والتنمية السويسري وإيفون بومان السفيرة السويسرية بالقاهرة، لتفقد مشروعات البرنامج لتطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة قنا، وذلك خلال شهر نوفمبر الجاري بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والدكتور حازم الظنان المدير التنفيذي للبرنامج وممثلي وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

وتفقد الوفد، المحطة الوسيطة بأبي تشت ومصنع التدوير والمعالجة بنجع حمادي.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن حرص مصر على اتخاذ خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات بالتعاون مع شركاء التنمية، يأتي ضمن مشاركتها الاهتمام العالمي المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في ذلك، ومنها إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في مؤتمر الأطراف COP 26 بجلاسكو والتي يعد ربط للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري بالإدارة السليمة للمخلفات جزء مهم منها، من خلال إعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات والعمل على تطبيق خطة لغلق المقالب العشوائية.



وأكدت وزيرة البيئة، على أن الوزارة من خلال البرنامج تدعم محافظة قنا بتمويل قدره 224 مليون جنيه، يتمثل في معدات جمع ونقل ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحطة الإنتقالية الوسيطة بمركز أبو تشت لتجميع ونقل المخلفات الصلبة، والانتهاء من مصنع معالجة وتدوير المخلفات بنجع حمادي بكافة معداته بتكلفة مالية قدرها 14 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مصنع قوص وأول مدفن صحي بقنا، ودعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتنفيذ برنامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة من خلال تنفيذ برامج بناء القدرات في مجال إدارة المخلفات.

وثمنت الوزيرة، دور شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة في دعم النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة وفي دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في مصر على مدار السنوات الماضية، والدور الحيوي الذي تلعبه بالتعاون مع الوزارة في رفع وعي المواطنين بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وتحفيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.



ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، خلال الاجتماع الموسع بالوفد السويسري بما تم إنجازه في مشروعات البرنامج الوطنى للنهوض بالبنية التحتية لإدارة المخلفات بالمحافظة، وأكد على ضرورة استكمال مراحل البرنامج وفقا للجدول الزمني المقرر، والتطلع لمزيد من الدعم والاستثمارات في المحافظة بما يضمن تحقيق أهدافه نحو وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات، كما اعرب المحافظ عن شكره وامتنانه لوزارة البيئة على ما قدمته من دعم فني وتقني من خلال البرنامج لتصبح محافظة صديقة للبيئة.

كما أشارت السيدة باتريشيا دانزي رئيس الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائي إلى ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر الأطراف COP 26 لتغير المناخ بتميز العلاقات المصرية السويسرية والتعاون المشترك لا سيما في مجال حماية البيئة، مؤكدة أنه بدءًا من عام 2015 قدمت الوكالة السويسرية الدعم المادي والفني للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بهدف الاستفادة منها وتحويلها من مشكلة تعاني منها الدولة المصرية إلى قطاع جاذب للاستثمار يوفر العديد من فرص العمل للشباب مؤكدة على توفير كافة سبل الدعم اللازم لمشروعات إدارة المخلفات الصلبة والنمو الأخضر.



وأشاد أعضاء وفد الوكالة السويسرية بمنظومة عمل إدارة المخلفات الصلبة داخل المحافظة ومستوى التطور الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة والدعم المستمر من البرنامج لتطوير قطاع النظافة وتدوير المخلفات والاستفادة منها.​