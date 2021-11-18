التنمية المحلية: مركز سقارة ينظم 3 دورات تدريبية الأسبوع القادم

كتب- محمد نصار:

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع القادم، 3 دورات تدريبية تشمل: تنمية مهارات المديرين والعاملين في الإدارات الهندسية والشئون القانونية بالمحافظات فيما يتعلق بقانوني الإعلانات رقم 208 لسنة 2020، وقانون عمل وحدات الطعام المتنقلة رقم 92 لسنة 2018، وتستمر دورة أساسيات الحاسب الآلي للأسبوع الثاني على التوالي، كما تستمر دورة إعداد المدربين الأساسية TOT للأسبوع الثالث على التوالي، ويستفيد من هذه الدورات 117 متدربًا من جميع المحافظات.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين في المحافظات للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الدورات التي ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة تستهدف مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية في المحليات، مشددًا على الالتزام بتطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح لأي متدرب لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحضور الدورات التدريبية إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل pcr.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية التدريب على تنفيذ القانون 208 لسنة 2020 الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك للقضاء على عشوائية الإعلانات من خلال حزمة من الضوابط والاشتراطات التي تضمن تحقيق ذلك للحفاظ على النسق الحضاري وفي نفس الوقت معالجة التشوه الناتج عن عشوائية الإعلانات خلال العصور السابقة، موضحًا أهمية تطبيق القانون الخاص بوحدات الطعام المتنقلة، وهو تشريع مهم لصالح الشباب وتوفير فرص عمل لهم ودعم المشروعات الصغيرة خاصة و أن القانون به العديد من المزايا التي تدعم المشروعات الصغيرة.

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية بسقارة، اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات دورتين تدريبتين هما: إعداد تقارير المتابعة والتقييم لمشروع السياسات السكانية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية والشئون القانونية في تطبيق قانون المحال العامة رقم ( 154 لسنة 2019 )، واستفاد من هاتين الدورتين 54 متدربًا من جميع المحافظات.