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القومي للترجمة يطلق مبادرة "العين تسمع والأذن ترى"

01:08 م الخميس 18 نوفمبر 2021
القومي للترجمة يطلق مبادرة "العين تسمع والأذن ترى"

القومي للترجمة يطلق مبادرة العين تسمع والأذن ترى

كتب- مصراوي:

أطلق المركز القومي للترجمة برنامج ثروت عكاشة للتدريب على ترجمة الفنون السمعية والبصرية من اللغة العربية وإليها.

‎وتأتي هذه المبادرة ‎تقديرا لمنجز الدكتور ثروت عكاشة في ترجمة الفنون السمعية والبصرية الذي أثرى به المكتبة العربية وإيمانًا بأهمية هذا النوع الترجمي التخصصي المتميز من اللغة العربية وإليها .

وتستهدف المبادرة اكتشاف العناصر المبشرة في مجال الترجمة من أقسام اللغات بكليات الآداب والألسن وكليات الفنون وتدريبها في مجال ترجمة الفنون السمعية والبصرية، من خلال عقد البرامج التدريبية وورش العمل المكثفة والتعلم الذاتي بمقر المركز وذلك على أيدي فنانين ومترجمين متخصصين، وفي نهاية البرنامج التدريبي يتم تقديم مشروع نهائي في ترجمة الفنون.

ثروت عكاشة القومي للترجمة العين تسمع والأذن ترى

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