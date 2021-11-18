موسم التخفيضات.. حماية المستهلك يحدد 8 حالات لاستبدال واسترجاع السلع
كتب- محمد نصار:
أعلن جهاز حماية المستهلك قائمة بالحالات التي يجوز ولا يجوز فيها الاستبدال والاسترجاع للسلع أثناء التخفيضات.
وقال الجهاز، في بيان، اليوم الخميس: للمُستهلك الحق في الاستبدال والاسترجاع خلال فترة الـ 14 أو الـ 30 يوما وأثناء التخفيضات.
وطالب الجهاز المواطنين، بأهمية معرفة حقوقهم وفي حالة عدم الالتزام يجب الإبلاغ فورا.
وجاءت القائمة الكاملة على النحو التالي:
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