السياحة تطلق الموقع الإلكتروني للمتحف المصري احتفالا بالذكرى 119 على تأسيسه

كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت وزارة السياحة والآثار الموقع الإلكتروني الخاص بالمتحف المصري بالتحرير، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 119 على تأسيسه.



وأوضح الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، أن إطلاق هذا الموقع جاء في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، وتماشيا مع توجه الدولة نحو النهضة الرقمية غير المسبوقة في تاريخ مصر الحديث، فضلا عن كونه أحد مكونات مشروع تطوير المتحف والجاري في مرحلته الثانية من خلال إحدى الشركات المصرية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف شريف: هذا الموقع بدأ العمل عليه في شهر أبريل الماضي وشارك في تصميمه وتنفيذه عدد من الخبراء الدوليين، لافتا إلى أهمية هذه الخطوة والتي تتناسب وأهمية المتحف الأثرية والتاريخية كواحد من أقدم المتاحف بالعالم.

ومن جانبها، قالت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف، إن الموقع يتيح لمتصفحيه التعرف على المتحف ومقتنياته والخدمات المقدمة للزائرين به، هذا بالإضافة إلى إمكانية شراء تذاكر زيارة المتحف باستخدام كروت الائتمان وذلك ضمن المنظومة المتكاملة للتذاكر الالكترونية، كما يحتوي على خريطة للمتحف من الداخل موضحا عليها أماكن القاعات وأسمائها وأرقامها، الأمر الذي يساهم في مساعدة الزائر على التجول داخل المتحف بسهولة أثناء زيارته.

وأضافت صباح، أن الموقع يضم أيضا صورا لأبرز مقتنيات المتحف ومجموعة من الصور الأرشيفية النادرة توضح عملية بناء المتحف وشكل قاعاته عند افتتاحه بالإضافة إلى العرض القديم لبعض القاعات على مر تاريخه، مشيرة إلى أن هذه الصور تعد جزءا من الكنوز المحفوظة في أرشيف المتحف بالسلبيات الزجاجية.

ويحتوي الموقع الالكتروني أيضا على سردا مصورا لتاريخ المتحف وقائمة كاملة بالمديرين السابقين منذ افتتاح أول متحف للآثار المصرية في الأزبكية مرورا بمتحف بولاق والجيزة وحتي الآن.

جدير بالذكر، أن المتحف بدأ في سبتمبر الماضي تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف لتحل محل نظام دفع التذاكر يدويا، كخطوة من ضمن خطوات إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.

وتم افتتاح المتحف المصري بالتحرير عام ١٩٠٢ ويعد من أوائل المباني في العالم التي تم بنائها لكى تكون متحفا متخصصا، ويضم المتحف معامل ترميم متميزه بالإضافة إلى مكتبة تحتوي على كتب وموسوعات نادرة تتناول الآثار والحضارة المصرية القديمة.