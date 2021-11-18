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السيسي يستقبل الأمير تشارلز وقرينته اليوم بقصر الاتحادية

12:02 م الخميس 18 نوفمبر 2021
السيسي يستقبل الأمير تشارلز وقرينته اليوم بقصر الاتحادية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية، الأمير تشارلز، أمير ويلز، والسيدة قرينته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول.

جاء ذلك بحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

وقال راضي: يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته اليوم بقصر الاتحادية صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، أمير ويلز، وقرينته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول.​

الرئيس عبدالفتاح السيسي قصر الاتحادية الأمير تشارلز الأميرة كاميلا

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