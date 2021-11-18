السيسي يستقبل الأمير تشارلز وقرينته اليوم بقصر الاتحادية

كتب- محمد نصار

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية، الأمير تشارلز، أمير ويلز، والسيدة قرينته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول.

جاء ذلك بحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

وقال راضي: يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته اليوم بقصر الاتحادية صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، أمير ويلز، وقرينته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول.​